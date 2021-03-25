РИАМО - 25 мар. Парад Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая, запланирован в обычном формате, к этому времени столичная мэрия уже может снять ограничения на массовые мероприятия, сообщает РБК.



В праздничный день планируется и шествие «Бессмертного полка», режим проведения которого будет зависеть от эпидобстановки.

«Пока исходим из того, что (шествие) состоится в обычном режиме, но окончательные решения будут приниматься ближе к делу исходя из эпидемиологической обстановки», – сообщил изданию источник, близкий к администрации президента РФ.

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева отметила, что подготовка ведется к очному шествию, а онлайн-шествие прорабатывается, не исключая другой формат. Также прорабатывается вариант почтить память советского и российского актера, сопредседателя центрального штаба «Бессмертного полка» Василия Ланового.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, парад Победы пройдет в обычном режиме. Присутствие зрителей и их количество зависит от норм, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором.

В прошлом году из-за пандемии Covid-19 парад Победы перенесли с 9 мая на 24 июня — день, когда он проходил в 1945 году. На трибуне вместе с президентом РФ Владимиром Путиным находились ветераны и главы ряда государств. Акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн-режиме и была перенесена на 9 мая этого года.

В настоящий момент в Москве продолжают действовать ограничения на проведение массовых развлекательных, культурных и спортивных мероприятий. Также действует масочно-перчаточный режим.

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