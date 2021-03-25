РИАМО - 25 мар. В 2022 году на территории Троицкого и Новомосковского административных округов построят шесть детских садов на 1495 мест, восемь школ для 8670 учащихся и две поликлиники на 900 посещений в смену, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Все объекты возводятся по индивидуальным проектам.

«Мы также уделяем повышенное внимание вопросам безопасности, экологичности, созданию безбарьерной среды», — отметил глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

Основной упор при строительстве образовательных объектов будет сделан на комфортные кабинеты, аудитории и пространства для уроков.

Кроме того, для медучреждений закупается необходимое оборудование. Также идет процесс найма высококвалифицированного персонала.

Всего с 2012 года в ТиНАО инвесторы ввели в эксплуатацию 69 школ, детских садов и объектов здравоохранения.