РИАМО - 25 мар. В 2022 году на территории Троицкого и Новомосковского административных округов построят шесть детских садов на 1495 мест, восемь школ для 8670 учащихся и две поликлиники на 900 посещений в смену, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Все объекты возводятся по индивидуальным проектам.
Основной упор при строительстве образовательных объектов будет сделан на комфортные кабинеты, аудитории и пространства для уроков.
Кроме того, для медучреждений закупается необходимое оборудование. Также идет процесс найма высококвалифицированного персонала.
Всего с 2012 года в ТиНАО инвесторы ввели в эксплуатацию 69 школ, детских садов и объектов здравоохранения.
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