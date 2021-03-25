РИАМО - 25 мар. В столице в ближайшие годы построят 24 новых медицинских учреждения, для этого выделили более 48 га земли, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

К постройке запланированы поликлиники, подстанции скорой помощи, инфекционные и лечебно-диагностические комплексы. Данные объекты будут возведены в рамках масштабного инвестиционного проекта.

«Под строительство 24 новых медицинских учреждений город выделил более 48 гектаров земли. Из них 21 объект возведут за счет средств городского бюджета, еще три профинансируют инвесторы», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В следующем году в городе достроят лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова. А при детской больнице святого Владимира появится многопрофильный комплекс.