РИАМО - 25 мар. В столице в ближайшие годы построят 24 новых медицинских учреждения, для этого выделили более 48 га земли, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
К постройке запланированы поликлиники, подстанции скорой помощи, инфекционные и лечебно-диагностические комплексы. Данные объекты будут возведены в рамках масштабного инвестиционного проекта.
В следующем году в городе достроят лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научно-практического центра имени А.С. Логинова. А при детской больнице святого Владимира появится многопрофильный комплекс.
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