РИАМО - 25 мар. В электронной медицинской карте появились больничные листы. В разделе «Мои больничные» теперь можно узнать всю необходимую информацию, включая номер выданного листа, а также его тип, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Процесс цифровизации московского здравоохранения двигается семимильными шагами. В прошлом году мы уже начали выдавать листки нетрудоспособности в электронном виде. А теперь в веб- и мобильной версии электронной медкарты у москвичей появился доступ к информации о выданных больничных — и бумажных, и электронных», — сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что сервисы работают в составе единой цифровой платформы московского здравоохранения. Это делает процесс оформления листков нетрудоспособности более удобным и прозрачным.

Для того, чтобы добавить лист в свою электронную карту, достаточно указать его номер в разделе «Мои больничные». Электронный листок нетрудоспособности является юридически равноправным документом.

Для оформления электронного больничного достаточно посетить врача. При этом дополнительно посещать кабинет выдачи листков нетрудоспособности не нужно. Также не требуется заверять больничный лист печатями, подписями или приносить его в распечатанном виде работодателю.

Хранение больничных в электронной медкарте удобно как для врача, так и для пациента, ведь вся нужная информация всегда есть в электронном виде.

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