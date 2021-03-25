РИАМО - 25 мар. Вечером в четверг пробки на дорогах столицы могут достигнуть 7 из 10 возможных баллов, утром в городе также отмечаются некоторые проблемы с движением, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

«Движение в центр затруднено здесь: Ярославское шоссе, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов», – говорится в сообщении.

Проблем с движением нет на Рублевском и Алтуфьевском шоссе, а также на проспекте Маршала Жукова.

На текущий момент дорожные работы проходят на внутренней стороне 82-го км МКАД, 31-го и 53-го км МКАД (обе стороны), Волоколамском шоссе, МКАД, Проспекте Мира (Северянинский п/д), Большом Каменном мосту, Пятницком шоссе в районе дома 54 и Дмитровском шоссе в районе дома 67.

Утренние пробки на городских дорогах достигли 3 баллов.