РИАМО - 25 мар. ВДНХ в этом году уже в 12-й раз поддержит экологическую акцию «Час Земли», которая пройдет 27 марта с 20:30 до 21:30, сообщает пресс-служба выставки.

«Вечером в субботу на час будет выключена подсветка павильонов «Рабочий и колхозница», «Космос», «Земледелие», арки главного входа, а также зоны знаменитого животноводческого городка, которая снова стала одним из популярнейших прогулочных мест на ВДНХ. Ее подсветку в рамках «Часа Земли» отключат впервые», — сообщила заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Несмотря на то, что подсветка в павильонах ВДНХ погаснет на один час, это не помешает посетителям прогуливаться по выставке.

Первый раз ВДНХ приняла участие в экологической акции 11 лет назад. С тех пор каждый год подсветку отключают на разных объектах выставки.

Каждый год в акции «Час Земли» принимают участие большое количество жителей Земли, а также предприятий. Акция проводится, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата и эффективного расходования ресурсов. В прошлом году из-за пандемии коронавируса экологическая акция прошла в онлайн-формате.

В этом году архитектурно-художественную подсветку отключат на более 2 тыс. столичных зданиях. Свет отключат с 20:30 до 21:30. Освещать не будут ансамбль Московского Кремля, Государственного исторического музея, ГУМа и ЦУМа, парка «Зарядье», Большого театра, храма Христа Спасителя и стадиона «Лужники».

«ИГРА «ЧАС ЗЕМЛИ»>>