РИАМО - 25 мар. ВДНХ в этом году уже в 12-й раз поддержит экологическую акцию «Час Земли», которая пройдет 27 марта с 20:30 до 21:30, сообщает пресс-служба выставки.
Несмотря на то, что подсветка в павильонах ВДНХ погаснет на один час, это не помешает посетителям прогуливаться по выставке.
Первый раз ВДНХ приняла участие в экологической акции 11 лет назад. С тех пор каждый год подсветку отключают на разных объектах выставки.
Каждый год в акции «Час Земли» принимают участие большое количество жителей Земли, а также предприятий. Акция проводится, чтобы привлечь внимание к проблемам изменения климата и эффективного расходования ресурсов. В прошлом году из-за пандемии коронавируса экологическая акция прошла в онлайн-формате.
В этом году архитектурно-художественную подсветку отключат на более 2 тыс. столичных зданиях. Свет отключат с 20:30 до 21:30. Освещать не будут ансамбль Московского Кремля, Государственного исторического музея, ГУМа и ЦУМа, парка «Зарядье», Большого театра, храма Христа Спасителя и стадиона «Лужники».
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