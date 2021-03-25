РИАМО - 25 мар. До 270 млн куб. м. может составить приток талых вод в водохранилища Московского региона, работы по подготовке к пропуску паводка ведутся городскими службами. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что подача воды для Московского региона обеспечивается 15 водохранилищами в составе двух систем, а именно Москворецко-Вазузской и Волжской.

«На сегодняшний день они имеют достаточно свободных емкостей водохранилищ, чтобы принять весь талый сток и исключить подтопление территорий. Водохранилища Москворецкой системы наполнены на 54%, водохранилища Вазузской системы – на 52%», – сказал Бирюков.

Он добавил, что городские службы и гидротехнические сооружения уже готовы к прохождению паводка и половодья.

В связи с тем, что свободная емкость Москворецких водохранилищ составляет 343 млн куб. м., талый сток будет принят полностью. Объемы воды, которые будут сформированы по окончанию паводка, дадут возможность пополнить запасы водохранилищ в полной мере.

На текущий момент, по словам заместителя мэра, вместе с главами муниципалитетов Подмосковья ведется мониторинг готовности предприятий и сельхозобъектов, которые находятся на водосборной территории. Это делается с целью предотвратить возможное загрязнение водоисточников.

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