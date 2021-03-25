РИАМО - 25 мар. В Московской области за прошедшие сутки угрозы о минировании поступили в отношении 66 объектов, 23 из них — школы, информация во всех случаях не подтвердились, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«Анонимные сообщения с угрозой минирования поступили в отношении 66 объектов на территории пяти городских округов Московской области. Среди них — 23 школы и 29 детских садов», — говорится в сообщении.

Все объекты были обследованы. Взрывчатых веществ и предметов специалисты не обнаружили, вызовы оказались ложными.

Всего из 66 объектов было эвакуировано 2152 человека. Из них 1854 студента, 220 работников образовательных учреждений и 78 детей.