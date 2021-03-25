РИАМО - 25 мар. В четверг в Москве и Подмосковье погоду продолжит формировать антициклон, температура воздуха составит до плюс 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
Жителей Московского региона ожидает по-настоящему теплый весенний день.
Ветер будет дуть слабый. Атмосферное давление и содержание кислорода в приземном слое воздуха в пределах климатической нормы.
Синоптики отмечают, что такая погода является комфортной для организма. При этом переход из холода к теплу может сказываться на самочувствии метеозависимых людей с проблемами со здоровьем.
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