РИАМО - 24 мар. Глава Всероссийского общества охраны природы в Московской области Тимур Усманов поддержал инициативу вице-премьера Виктории Абрамченко запретить производство пластиковых трубочек и посуды, непригодных для переработки, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Ранее в ходе выступления на форуме «Чистая страна» в Сколкове зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко заявила, что «нужно не бояться» запретить производство и использование материалов, которые невозможно переработать, в том числе пластик и трудноизвлекаемые материалы.

«Инициатива <…> – важный шаг на пути к нулевому захоронению отходов, Подмосковье идет к этому результату и ушло далеко вперед по сравнению с другими регионами России. К примеру, по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 2020 году были закрыты все подмосковные свалки, а весь образующийся мусор начал поступать на новые современные комплексы по переработке отходов», - сказал Усманов.

По его словам, в Московской области уже работают предприятия, которые производят посуду из материалов (бумаги и картона), пригодных для переработки.

«В ближайшее время мы собираемся ознакомиться с их работой. Таким образом, регион готов к таким нововведениям и примет все усилия для исполнения поставленных задач в целях снижения объема захораниваемых отходов и сохранения экологии Подмосковья», - добавил глава Всероссийского общества охраны природы в регионе.

Руководитель отдела экологического контроля Национального экологического корпуса Дмитрий Сапелкин подчеркнул, что отказ от одноразового пластика – это общемировой тренд, к которому сегодня стремятся все развитые страны.

«Все больше людей по всему миру сортируют отходы, отказываются от одноразовых пакетов, приходят в кофейни со своей посудой и многоразовыми сумками в супермаркеты. Эти тренды постепенно приходят и в Россию. Снижение количества пластиковых отходов – наша общая задача, с которой мы начинаем справляться», - пояснил Сапелкин.

Представитель организации «Тут грязи нет» Владимир Вертипорог также считает большой объем пластиковых отходов одной из главных угроз экологии.

«Раздельный сбор отходов лишь частично решает проблему образования новых мусорных полигонов. Важно не только научиться сортировать и перерабатывать отходы потребления, но и снижать использование пластика. Отказ от одноразовой посуды и неперарабатываемого пластика наш общий вклад в сохранение природы и здоровья будущих поколений», - отметил он.