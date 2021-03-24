РИАМО - 24 мар. Государственный фонд кинофильмов РФ нарушил закон о контрактной системе в ходе торгов на расширение емкости комплекса цифровой электронной дисковой библиотеки, такое решение принял подмосковный УФАС, а после признал Арбитражный суд Москвы, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

«В управление поступила жалоба ООО «ЭС ЭЛ Групп» на действия (бездействие) ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» при проведении электронного аукциона на расширение емкости комплекса цифровой электронной дисковой библиотеки. По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «ЭС ЭЛ Групп» обоснованной», - говорится в сообщении.

Не согласившись с данным решением, победитель аукциона – ООО «Пролайн ЛТД» обратился в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Пролайн ЛТД» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.