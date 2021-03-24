РИАМО - 24 мар. Питаться фруктами лучше по сезону, в марте полезно есть яблоки, бананы, гранаты, авокадо и ананасы, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

«Яблоко содержит клетчатку и пектины. Эти вещества помогают пищеварительной системе оставаться в тонусе, поскольку очищают кишечник и нормализуют перистальтику. Если съедать даже по одному яблоку в день, через некоторое время можно почувствовать значительное улучшение самочувствия», - говорится в сообщении.

Банан обладает уникальными свойствами в борьбе со стрессом, сезонной депрессией и плохим настроением. Группа витаминов В (В1, В2, В6), витамины С и РР отвечают за питание организма – они помогут человеку быть энергичным и работоспособным. Бета-каротин, кальций, калий, железо, фтор, фосфор – все они снижают уровень «плохого» холестерина, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта и сердечной системы.

Гранат - это кладезь витаминов, минералов и микроэлементов, необходимых организму человека. Гранат и продукты его переработки имеют противовоспалительное, противоопухолевое, гипотензивное действие. Плоды благотворно влияют на сердце и сосуды, ЖКТ, мочеполовую и эндокринную системы. Кроме того, гранат как природный антиоксидант положительно влияет на состояние кожи и полости рта.

Ананас наиболее полезен тем, кто хочет похудеть. Он содержит бромелаин - вещество, которое выводит кишечных паразитов, а также успешно расщепляет белки и углеводы. Этот фрукт усиливает процесс пищеварения, а потому успешно применяется даже в самых жестких диетах. Комплекс активных веществ ананаса позволяет снизить вязкость крови, укрепляет сосудистые стенки, облегчает симптомы при заболеваниях поджелудочной железы. Его сбалансированный витаминно-минеральный состав благотворно влияет на детский организм, но в чистом виде его не рекомендуется давать детям до 7 лет.

Авокадо богато белками и клетчаткой, витаминами С, В и D и Е. Еще в нем содержится фолиевая кислота. Благодаря жирным кислотам в составе этот фрукт улучшает память и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. А содержащийся в нем калий нормализует работу сердца. Кроме того, авокадо снижает артериальное давление, нормализует кровообращение и кроветворение, повышает работоспособность и иммунитет, а также помогает пищеварению.