РИАМО - 24 мар. Благодаря работе российских правоохранителей и сотрудников Интерпола в Россию из Черногории экстрадировали обвиняемых в мошенничестве и нарушении авторских прав, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«По предварительным данным, с 2002 по 2008 год (Виктор - ред.) Жилин, являясь руководителем ГУП «Проектный институт «Архангельскгражданпроект», приобрел и установил на 22 компьютерах организации контрафактные экземпляры программного обеспечения. Ущерб от незаконных действий превысил 2 млн рублей», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На него завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 146 УК РФ. Он покинул Россию и в 2019 году был объявлен в розыск по каналам Интерпола.

Второй экстрадируемый - Уллубий Мадиев - в 2008 году убедил своего знакомого в том, что является успешным участником фондового рынка и у него есть информация об изменении курсов валют.

«Мадиев предложил знакомому принять участие в новом бизнес-проекте, вложив 50 млн рублей. Взамен фигурант обещал 30% годовых. Получив эту сумму и не планируя ее возвращать, обвиняемый скрылся за границей», - уточнила Волк.

В результате оперативных мероприятий разыскиваемых задержали в Черногории. Черногорские компетентные органы передали фигурантов российским правоохранителям.