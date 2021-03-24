РИАМО - 24 мар. Одной из причин резкого обвала российской национальной валюты является падение котировок нефти, который произошел на фоне роста третьей волны пандемии коронавирусной инфекции в Европе и странах Азии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такое мнение озвучил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Он отметил, что котировки потеряли порядка 6%.

«Кроме того, растут опасения, что США и Европа введут новые санкции против России — они могут коснуться госдолга РФ, что вызовет отток нерезидентов из российских бумаг», – отметил Деев.

Он добавил, что еще одной причиной является вероятность валютного кризиса в Турции. Так, по мнению руководителя аналитического департамента AMarkets, если кризис начнется в Турции, то его волны прокатятся по рынкам, которые развиваются и в РФ. Из-за этого интерес инвесторов к рублевым активам снизится. Будет оказано давление на курс национальной валюты.

Деев подчеркнул, что совокупность названных факторов позволяет иностранной валюте расти на торгах в России и рубль может снизиться до 80 рублей за доллар.