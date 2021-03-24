РИАМО - 24 мар. Из-за подключения станции Лобня к цифровой системе управления движением поездов 26-28 марта изменится расписание МЦД-1 и Савеловского направления МЖД, из-за сокращения числа электричек будут запущены компенсационные автобусы, сообщает пресс-служба ЦППК.

«Работы на станции Лобня продлятся 26 марта с 23:00 по 09:00 27 марта, в течение дня 27 марта до 07:35 28 марта», - говорится в сообщении.

В данный период значительное количество поездов, следующих на участке Савеловская - Лобня, проследуют скорректированным графиком или сокращенным маршрутом. У нескольких поездов изменится режим остановок.

Также у поезда №6288 (отправлением от Савеловского вокзала в 23:31) не будет производиться посадка и высадка на станции Марк, а у №6395 (отправлением из Лобни в 21:13) – Водники и Хлебниково.

Пассажиров предупредили, что от станции Лобня в ночь с 26 на 27 марта последний поезд в сторону Москвы отправится в 22:43, в ночь 27 на 28 марта - в 01:39. С 22:00 27 марта поезда от станции Лобня будут курсировать с увеличенным интервалом.

Для удобства пассажиров 27 и 28 марта будут назначены компенсационные автобусы.

Для проезда на компенсационных автобусах пассажирам нужно будет предъявить проездные документы на пригородные поезда, действительные на данном маршруте. Фактическое время отправления автобусов зависит от дорожной ситуации в пунктах по маршруту следования.

Пассажиров попросили заранее планировать поездки.