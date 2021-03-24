РИАМО - 24 мар. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела по факту истязания шестилетней девочке в Талдоме, сообщается на официальном сайте ведомства.

В Талдоме ранее обнаружили 6-летнюю девочку, она была без одежды и в истощенном состоянии. В квартире был беспорядок и антисанитария. За ней присматривали мужчина и женщина, которые не являлись ни ее родителями, ни опекунами. Девочку, а также ее сестру, которая жила с матерью, доставили в медучреждение.

«Ход и результаты расследования уголовных дел поставлены Александром Бастрыкиным на личный контроль», - говорится в сообщении.

В отношении матери двух девочек возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Также следователи возбудили по данному факту второе уголовное дело по статьям 117 УК РФ «Истязание» и 125 УК РФ «Оставление в опасности».