РИАМО - 24 мар. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что только президент РФ Владимир Путин и врач, который делал ему прививку от Covid-19, знают название препарата, сообщает Федеральное агентство новостей.

Путин сделал первую прививку от коронавирусной инфекции 23 марта. Следующую прививку главе государства сделают через три недели.

«При этом о какой вакцине идет речь, известно только президенту и его врачу, который делал прививку от инфекции», - говорится в сообщении.

В России была зарегистрирована первая в мире вакцина от Covid-19, на сегодняшний день их в стране уже три. В РФ проводится масштабная кампания по вакцинации от Covid-19.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 483 471 случай коронавируса, умерли 96 219 пациентов, выздоровели 4 098 400 человек.

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24 МАРТА

- Еще 502 Covid‑пациента вылечили от коронавируса в Подмосковье. За все время пандемии от коронавируса вылечились более 187 тысяч человек.

- Выездные бригады вакцинации от коронавируса заработали еще в двух ТЦ Москвы. В местах, где работают выездные бригады, обеспечено соблюдение всех санитарно‑эпидемиологических требований.

- Более 1,5 тыс подмосковных пенсионеров из сельской местности отвезли на вакцинацию. Данная услуга доступна всем пенсионерам региона.

- Мосгордума возобновляет очный формат заседаний с 25 марта. При этом число участников не должно превышать 50% от предельной вместимости помещений.

- 1593 пациента вылечились после коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии в столице зафиксировано 1 015 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 8 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 1431.

- Подмосковье получило еще свыше 115 тыс доз вакцины «Спутник V». Прививку сделали уже более 420 тыс. человек.

- Полиция возбудила дело из‑за утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом. На текущий момент ведутся оперативно‑разыскные мероприятия.