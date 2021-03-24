РИАМО - 24 мар. Школы, детские сады, поликлинику и культурно-досуговый центр планируют построить по реновации в кварталах 78,79 и 80 Нижегородского района столицы, сообщают в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

«Кварталы реновации Нижегородского района будут обеспечены социальной инфраструктурой. Так, запланировано строительство школы на 600 учащихся, образовательного комплекса на 675 мест, в его составе школа и детский сад на 550 и 125 мест соответственно, а также детского сада на 275 мест с бассейном», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Также планируют построить здание поликлиники и культурно-досугового центра с административными помещениями. Левкин подчеркнул, что новые объекты будут доступны всем жителям района.

Еще в районе будут развивать транспортную инфраструктуру, проводить благоустройство и озеленение. По словам Левкина, в проекте планировки территорий намечена реконструкция улиц Новохохловской и Нижней Хохловки, строительство внутриквартальных проездов с размещением парковочных мест

В Нижегородском районе планируют расселить по программе реновации 4,3 тыс. человек до 2024 года. Еще более 10 тыс. жителей расселят на последующих этапах. Расселению подлежат 92 дома в районе. Для строительства новых домов подобрано семь «стартовых» площадок. Одну новостройку в районе ввели в эксплуатацию, два дома находятся в процессе строительства, а четыре находятся на стадии проектирования.

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