РИАМО - 24 мар. В московском театре «Современник» состоялась премьера благотворительного документального спектакля «Мам, а кто это на фото?», режиссер постановки - Филипп Гуревич, сообщает Nation News.

На каждом следующем выступлении будут появляться два новых артиста. В нем примут участие: Чулпан Хаматова, Никита Ефремов, Юрий Борисов, Юлия Снигирь, Виктория Толстоганова, Юлия Пересильд, Виктория Исакова, Елизавета Боярская, Максим Матвеев.

«Это все истории на основе детских фотографий родителей, писем из детства и семейных реликвий. Это спектакль про диалог поколений, про травмы, про то, что взрослеть не страшно. Этот спектакль — посвящение нашим родителям, диалог нашим родителям и со временем, которое изменилось», — сказал режиссер.

По словам Гуревича, актеры «Современника» сами предложили ему идею спектакля и попросили стать режиссером. Для подготовки спектакля все артисты взяли интервью у своих родителей, внимательно изучили фотографии их молодости. Эти материалы легли в основу спектакля.

Спектакль рассчитан на аудиторию от шести лет, но подойдет и для всей семьи. По словам режиссера, большое внимание в нем отдано юмору и иронии.

Деньги, вырученные с показов, отправят в благотворительный фонд «Дом с маяком» и детский хоспис. Создание спектакля финансово поддержал фонд Pechersky Foundation.