РИАМО - 24 мар. Следователи организовали проверку по информации СМИ об избиении первоклассника его сверстницами в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел в классе, когда там не было преподавателей.

«Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время установят всех участников конфликта, проведут опросы», - говорится в сообщении.

Кроме того, будет дана правовая оценка действию (бездействию) работников школы. По результатам данной проверки будет принято процессуальное решение.