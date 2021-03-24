РИАМО - 24 мар. Госдума России приняла закон, согласно которому жители страны с 2022 года смогут получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги, сообщается на сайте парламента.

«По принятому закону такой социальный вычет будет предоставляться с января 2022 года на услуги организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных в соответствующий список Минспорта, сформированный на основании данных, которые предоставят регионы», - говорится в сообщении.

Порядок ведения данного перечня, а также критерии включения в него фирм и ИП будет определять российское правительство.

Чтобы получить налоговый вычет, россиянину нужно будет предоставить копию договора и кассовый чек, которые подтверждают расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг.

Данный вид вычета будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не свыше 120 тыс. рублей ежегодно в совокупности с другими соцвычетами, которые получает гражданин.

Этот тип вычета также можно получать и на детей.

Кроме того, парламент принял закон, который устанавливает понятие физкультурно-оздоровительной услуги. Это услуга, которую оказывают физкультурно-спортивные организации и ИП, работающие в области физкультуры и спорта. Также данная услуга направлена на удовлетворение потребностей россиян в поддержании и укреплении здоровья, физической подготовке и физическом развитии.