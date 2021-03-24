РИАМО - 24 мар. Правила проведения экзаменов на водительские права изменятся в России с апреля, главным изменением является проведение одного практического экзамена в условиях дорожного движения вместо двух, проводимых на закрытой площадке и в городе, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Согласно новым правилам, отдельного экзамена на закрытых площадках проводить не будут. Теперь сотрудники ГИБДД будут давать объективную оценку готовности будущих водителей управлять автомобилем исключительно в условиях реального дорожного движения.

«Проверяемые в настоящее время на закрытой площадке навыки по парковке транспортного средства, развороту в ограниченном пространстве и началу движения на подъеме адаптированы для их проверки в условиях дорожного движения», - говорится в сообщении.

Также по новым правилам исключается проведение экзаменов на заранее определенных маршрутах.

Эти правила будут действовать для россиян, сдающих экзамены на право вождения легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов и составов транспортных средств. Практический экзамен на мототранспортных средствах будет проводиться в целом на прежних условиях.

Изменения также внесены в перечень ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. Грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок.

Основанием для прекращения проведения практического экзамена станет ситуация, когда кандидат не пристегнет ремень безопасности или будет использовать во время движения телефон.

Для получения положительной оценки кандидату в водители необходимо продемонстрировать навыки безопасного управления транспортным средством в условиях реальной дорожной обстановки, набрав при этом, как и ранее, менее 5 штрафных баллов.

Кроме того, еще одним принципиальным нововведением станет возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. В качестве таковых могут выступить, например, другие кандидаты в водители, ожидающие своей очереди на экзамен, представители общественных организаций, автошкол.

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