РИАМО - 24 мар. Депутаты Московской городской думы на очередном заседании приняли постановление о награждении почетными грамотами выдающихся деятелей столицы, их кандидатуры предлагали сами депутаты, передает корреспондент РИАМО.

«Традиционный вопрос о награждении почетными грамотами. В проекте постановления восемь фамилий - они все предложены депутатами Мосгордумы в рамках имеющихся у них квот, по две грамоты в год», - сказал председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

Среди прочих были награждены - директор по взаимодействию с органами государственной власти ООО «Русагромаркет-холдинг» Александра Закускина, председатель профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения Москвы Галина Нестерова, председатель московской городской профсоюзной организации «Электропрофсоюз» Светлана Сверчкова.