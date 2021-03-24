РИАМО - 24 мар. С начала текущего года на дорогах Подмосковья ликвидировали более 52 тыс. ям, за неделю на дорогах ликвидировали более 16,7 тыс. ям, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 26 февраля дорожные службы активно приступили к выявлению и устранению ям. Уже удалось выявить более 77 тыс. ям, из которых уже отремонтировано свыше 52,2 тыс. на региональных и муниципальных дорогах.

«За последнюю неделю отремонтировали более 16,7 тыс. ям. Все работы контролируем в автоматизированной системе СКПДИ в формате было/стало. Ежедневно в выявлении новых ям задействовано более 90 инспекторов», — сообщил министр транспорта региона Алексей Гержик.

С начала года на региональной дорожной сети порядка 6,3 тыс. ям устранили в Егорьевском региональном управлении автодорог ГБУ «Мосавтодор», обслуживающем городские округа Егорьевск, Воскресенск, Коломна, Орехово-Зуевский. Раменский РУАД ликвидировал свыше 4,2 тыс. ям на территории Балашихи, Богородского округа, Раменского, Павловского Посада, Люберец, Жуковского, Электрогорска, Реутова, Бронниц, а в Истринском РУАДе (Истра, Солнечногорск, Красногорск и Одинцово) отремонтировали почти 4,2 тыс. ям.

Ямочный ремонт проводится в соответствии со стандартом – сначала удаляется поврежденный асфальт, и в случае, если на одной площади несколько дефектов дорожного покрытия, то осуществляется ремонт «картами», что позволяет получить более ровную поверхность и увеличить долговечность отремонтированного участка.

С 2016 года весь процесс ямочного ремонта на дорогах региона контролируют через автоматизированную программу СКПДИ, где производится оцифровка ям с занесением в программу геометок, после чего подрядчик автоматически получает задание со сроками устранения дефектов.

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