РИАМО - 24 мар. Все ведомства Москвы и Подмосковья подключены к истории двух девочек, изъятых в Талдоме у матери из-за истязаний, ищут родственников детей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В Талдоме ранее обнаружили 6-летнюю девочку, она была без одежды и в истощенном состоянии. В квартире был беспорядок и антисанитария. За ней присматривали мужчина и женщина, которые не являлись ни ее родителями, ни опекунами. Девочку доставили в медучреждение. Местонахождение ее матери установлено.

«Тяжело на сердце от того, каких детей я увидела сегодня, и от понимания того, что едва избежали трагедии. Не стало бы маленькой Алины, которую откопали в хламе в одном из частных домов Подмосковья, и никто бы не вспомнил, может, кроме старшей сестры», - написала Кузнецова на своей странице в Instagram.

В свои шесть лет девочка ростом с четырехлетнего ребенка. Кузнецова подчеркнула, что благодаря бдительности полицейского удалось спасти две жизни – шестилетней Алины и ее старшей сестры.

«Почему не разыскали детей, когда старшая девочка внезапно исчезла из школы несколько лет назад? Теперь подключены все ведомства Москвы и Подмосковья. Сначала - обследование, лечение, затем будет решаться судьба... Если получится найти родственников, которые готовы взять детей в семью, то это наилучший вариант», - отметила детский омбудсмен.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Также следователи возбудили по данному факту второе уголовное дело по статьям 117 УК РФ «Истязание» и 125 УК РФ «Оставление в опасности».

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