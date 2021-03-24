РИАМО - 24 мар. Все ведомства Москвы и Подмосковья подключены к истории двух девочек, изъятых в Талдоме у матери из-за истязаний, ищут родственников детей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
В Талдоме ранее обнаружили 6-летнюю девочку, она была без одежды и в истощенном состоянии. В квартире был беспорядок и антисанитария. За ней присматривали мужчина и женщина, которые не являлись ни ее родителями, ни опекунами. Девочку доставили в медучреждение. Местонахождение ее матери установлено.
В свои шесть лет девочка ростом с четырехлетнего ребенка. Кузнецова подчеркнула, что благодаря бдительности полицейского удалось спасти две жизни – шестилетней Алины и ее старшей сестры.
«Почему не разыскали детей, когда старшая девочка внезапно исчезла из школы несколько лет назад? Теперь подключены все ведомства Москвы и Подмосковья. Сначала - обследование, лечение, затем будет решаться судьба... Если получится найти родственников, которые готовы взять детей в семью, то это наилучший вариант», - отметила детский омбудсмен.
В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».
Также следователи возбудили по данному факту второе уголовное дело по статьям 117 УК РФ «Истязание» и 125 УК РФ «Оставление в опасности».
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