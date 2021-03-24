РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. Работники культуры Балашихи в преддверии своего профессионального праздника получили благодарственные письма и почетные грамоты главы городского округа за многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональной деятельности, мероприятие состоялось в среду во Дворце культуры «Балашиха», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На торжественном мероприятии также присутствовали депутаты Мособлдумы Вячеслав Фомичев, Николай Черкасов, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, сотрудники учреждений культуры городского округа.

«В последние годы благодаря поддержке нашего губернатора Андрея Воробьева, правительства региона, Мособлдумы мы уделяем большое внимание учреждениям культуры нашего города. Только за 2 года было вложено более миллиарда рублей в наши учреждения: Дворец культуры «Балашиха», Дома культуры «Северный», «Кучино», наши новые библиотеки, парки», - сказал Юров.

Он добавил, что огромные средства выделяются для того, чтобы привести в порядок материальную базу учреждений, также отметив, что многие из них после реконструкции уже наполнены новой жизнью, и у ребят, которые в них занимаются, появился другой подход, желание и возможности заниматься.

«Сделано очень многое, и уверен, что будет сделано еще больше ради блеска в глазах, ради тех талантов, которые сегодня перед нами выступали», - подчеркнул Юров.

Юров поздравил всех присутствующих с наступающим праздником, пожелал успехов, новых побед и вручил благодарственные письма и почетные грамоты.

Всего грамотами и благодарственными письмами главы Балашихи Сергея Юрова, Московской областной думы, совета депутатов Балашихи отметили более 30 работников культуры.

Творческие коллективы городского округа – лауреаты муниципальной премии в области культуры и искусства, а также победители различных конкурсов подготовили для гостей праздника концерт.

День работника культуры России отмечается в нашей стране ежегодно 25 марта, начиная с 2007 года. Этот профессиональный праздник объединяет деятелей культуры и искусства, людей творческих профессий.