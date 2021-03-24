РИАМО - 24 мар. Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ» впервые пройдет в этом году, к участию приглашают все жителей страны, в том числе Подмосковья, сообщается на сайте конкурса.
Для своих видео участники конкурса могут выбрать одну из двух тем: «Межнациональное согласие в России» и «Национальная идентичность».
Для видеоролика следует придумать интересную идею. Ролик может быть любым: игровой, анимационный, репортажный или документальный, а для профессиональных студий и авторов предлагают снять фильм.
Видео нужно будет загрузить в файлообменник и до 31 июля заполнить заявку на сайте мыконкурс.рф.
С 15 сентября по 30 октября россияне смогут принять участие во всенародном онлайн-голосовании за лучший ролик в каждой номинации, победителями признаются те участники, чьи видеоролики получат больше лайков.
Также оценивать работы конкурсантов предстоит профессиональному жюри. Члены жюри будут ориентироваться на следующие критерии: степень отражения в ролике темы национальной культуры или межнационального единства, художественная ценность, аудиовизуальное качество, оригинальность.
Победители всероссийского конкурса будут награждены дизайнерскими статуэтками «Мы» и денежными премиями.
Кроме того, в рамках конкурса пройдет Всероссийская акция «Фотофлэшмоб «МЫ». В рамках акции планируется собрать изображения глаз представителей всех национальностей, проживающих на территории страны.
Участникам акции следует крупным планом сфотографировать глаза того или иного человека, а затем отправить снимки организаторам, указав национальную принадлежность героя кадра. Фотографии принимают через электронную почту wekonkurs@gmail.com, в теме письма нужно написать: «Фотофлешмоб МЫ-2021». Прием работ продлится до 15 мая.
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