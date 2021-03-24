РИАМО - 24 мар. Всероссийский конкурс национальных видеороликов «МЫ» впервые пройдет в этом году, к участию приглашают все жителей страны, в том числе Подмосковья, сообщается на сайте конкурса.

«Прием заявок от потенциальных участников уникального творческого состязания продлится до 31 июля, а награждение победителей состоится 4 ноября в День народного единства в очном и онлайн форматах», - говорится в сообщении.

Для своих видео участники конкурса могут выбрать одну из двух тем: «Межнациональное согласие в России» и «Национальная идентичность».

Для видеоролика следует придумать интересную идею. Ролик может быть любым: игровой, анимационный, репортажный или документальный, а для профессиональных студий и авторов предлагают снять фильм.

Видео нужно будет загрузить в файлообменник и до 31 июля заполнить заявку на сайте мыконкурс.рф.

С 15 сентября по 30 октября россияне смогут принять участие во всенародном онлайн-голосовании за лучший ролик в каждой номинации, победителями признаются те участники, чьи видеоролики получат больше лайков.

Также оценивать работы конкурсантов предстоит профессиональному жюри. Члены жюри будут ориентироваться на следующие критерии: степень отражения в ролике темы национальной культуры или межнационального единства, художественная ценность, аудиовизуальное качество, оригинальность.

Победители всероссийского конкурса будут награждены дизайнерскими статуэтками «Мы» и денежными премиями.

Кроме того, в рамках конкурса пройдет Всероссийская акция «Фотофлэшмоб «МЫ». В рамках акции планируется собрать изображения глаз представителей всех национальностей, проживающих на территории страны.

Участникам акции следует крупным планом сфотографировать глаза того или иного человека, а затем отправить снимки организаторам, указав национальную принадлежность героя кадра. Фотографии принимают через электронную почту wekonkurs@gmail.com, в теме письма нужно написать: «Фотофлешмоб МЫ-2021». Прием работ продлится до 15 мая.