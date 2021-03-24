РИАМО - 24 мар. В Московской области начали контролировать качество уборки, оснащение и безопасность спортивных сооружений с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

По словам министра госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максима Рымара, с наступлением весны число посетителей спортзалов, бассейнов и игровых площадок увеличивается.

«На открытых спортплощадках сервис помогает отслеживать наличие наружного освещения и ограждения, исправное состояние инвентаря и покрытия. В спортзалах и бассейнах – наличие охраны, состояние раздевалок и санузлов, качество уборки в местах общего пользования», - сказал Рымар.

Он отметил, что на контроле в приложении находится около 3 тысяч крытых и уличных спортивных объектов. Проверки будут проводиться три раза в неделю. Сотрудник спорткомплекса будет осматривать и фотографировать объект по чек-листу в мобильном приложении.

Приложение также поможет следить за проведением сезонных работ, информированием посетителей о расписании занятий и спортивных мероприятий, социальных программах «Добрый час» и «Активное долголетие».