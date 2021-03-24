РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. Мама одного из учеников Малаховского интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья попросила главу Люберец Владимира Ружицкого обустроить тротуар и пешеходный переход.

В среду глава провел ежемесячную онлайн-встречу с жителями. К нему обратилась мама ученика данного интерната. Она отметила, что выход из школы на Республиканской улице не имеет тротуара и пешеходного перехода.

«В апреле примем меры. Уже была комиссия, обследовали данную территорию», - сказал замглавы администрации Николай Покацкий.