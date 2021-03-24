РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. Вдоль Егорьевского шоссе подмосковных Люберец высадят деревья, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В среду глава провел ежемесячную онлайн-встречу с жителями. Жители пожаловались на засохшие после кронирования деревья вдоль улицы Гаршина и Егорьевского шоссе.

«Надо обследовать территорию. Деревья необходимо посадить», - сказал Ружицкий.

Аналогичная просьба поступила и от другой жительницы по поводу Комсомольского проспекта.

Также во время встречи прозвучала жалоба на покрашенную детскую площадку, которая не сохнет из-за низкой температуры. Ружицкий подчеркнул, что подобные работы при минусовой температуре не проводятся.

Жители дома №2 на улице Черемухина отметили переполненные контейнеры с мусором. Замглавы администрации Залимхан Гаджиев пообещал изменить график вывоза. Проблем с запаркованностью там нет.