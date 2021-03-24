РИАМО - 24 мар. Издатели предупредили о возможном подорожании книг в России, это может случиться из-за дефицита офсетной бумаги, сообщает Федеральное агентство новостей.

По прогнозам аналитиков группы «Эксмо-АСТ», цена книжной продукции может вырасти на 20%. Проблему нехватки бумаги зафиксировали в России с февраля.

«Помимо издательств, с трудностями столкнулись и производители товаров, которые нуждаются в бумажной или картонной упаковке. Согласно оценкам игроков рынка, пиковых значений дефицит достигнет к грядущему лету», – говорится в сообщении.

В январе поставки бумаги и картонных изделий в Россию, если сравнивать их с показателями прошлого года, сократились в натуральном выражении на 14,5%, а в денежном — на 8%.

Нехватка бумажной продукции объясняется производителями резко поднявшимся спросом и низким количеством компонентов.

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