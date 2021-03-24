РИАМО - 24 мар. Пятнадцать дополнительных поездов для дачников ЦППК совместно с МЖД запустят с 28 марта в связи с приближением дачного сезона и переходом на летний график, поезда будут ходить на пяти направлениях ЦППК, сообщили в пресс-службе компании.

«Для удобства пассажиров назначено 17 дополнительных поездов: 15 из них начнут курсировать с 28 марта, еще два – с 24 и 25 апреля. Также у 10 пригородных поездов будет скорректирован маршрут следования, у 9 – изменится периодичность движения», - сказали в пресс-службе.

Компания просит пассажиров заранее планировать поездки. Узнать расписание можно на официальном сайте ЦППК, на станциях, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», которое доступно в AppStore и GooglePlay.

В общественном транспорте необходимо носить защитную маску. Приобрести ее в случае необходимости можно в билетных кассах и у контролера.

Павелецкое направление:

Изменен маршрут следования 4 поездов:

Вместо поезда №6391 Москва – Михнево будет курсировать №6991 Москва – Яганово. Вместо поезда №6392 Михнево – Москва - поезд №6182 Кашира – Москва. Поезд №6683 Москва – Домодедово заменят на №6181 Москва – Кашира, а вместо №6682 Домодедово – Москва вводят поезд №6992 Яганово – Москва.

Изменена периодичность движения 1 поезда и маршрут 1 поезда:

№6923 Столбовая – Яганово будет курсировать по рабочим дням, по выходным дням назначен поезд №6925, который следует от Столбовой до Михнева. №6904 от Яганово до Михнева будет ходить по рабочим дням.

Назначены 4 поезда выходного дня:

№6993 Москва – Яганово. №6994 Яганово – Москва. №6393 Москва – Михнево. №6394 Михнево – Москва.

Савеловское направление:

Назначены 2 поезда выходного дня: №6354 Москва – Савелово и №6361 Савелово – Москва.

Киевское направление:

Изменена периодичность курсирования 2 поездов:

№6622 Лесной Городок – Москва, №6619 Москва - Лесной Городок будут курсировать по рабочим дням.

Назначены 3 поезда выходного дня: №6491 Москва – Кресты. №6492 Кресты – Москва. №6384 Малоярославец – Москва.

Изменен маршрут следования 1 поезда:

Вместо поезда №6483 сообщением Москва – Нара будет курсировать №6383 от Москвы до Малоярославца.

Казанское направление:

Назначены 7 поездов:

№7193 Куровская – Москва, №7194 Москва – Шатура по субботам. №6365 Егорьевск – Воскресенск, №6366 Воскресенск – Егорьевск по воскресеньям. №6752 Москва – Шиферная, №6759 Шиферная – Москва по выходным. №7051 Рязань-2 – Москва по воскресеньям с 25.04.2019.

Изменен маршрут следования и периодичность движения 3 поездов:

№6827 Куровская – Москва ежедневно будет следовать от станции Черусти. Вместо поезда №6018 Рыбное – Рязань-1 по выходным дням будет ходить поезд №6016 Голутвин – Рязань. Вместо поезда №6009 Рязань-1 – Рыбное по выходным дням будет поезд №6007 Рязань-1 – Голутвин.

Изменен маршрут следования 1 поезда:

№6808 Москва – Куровская будет следовать до станции Черусти.

Изменена периодичность движения 2 поездов: №6503 пл. 47 км – Москва, №6552 Москва – пл. 47 км будут курсировать ежедневно.

Горьковское направление:

Назначен 1 поезд:

№7084 Москва – Владимир по субботам с 24.04.2021.

Изменена периодичность движения 1 поезда:

№7117 Железнодорожная – Москва будет ходить ежедневно кроме воскресенья с 24.04.2021.