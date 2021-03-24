РИАМО - 24 мар. Двух изъятых у матери девочек разместили в больнице, одну из них нашли в истощенном состоянии в Талдоме, дальнейшую судьбу детей определят органы опеки и попечительства, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Она отметила, что, по сведению региональной комиссии по делам несовершеннолетних, мама девочек зарегистрирована в Москве. У нее двое дочерей - 6 и 11 лет. В момент обнаружения детей, она находилась с ними в доме.

«По предварительным данным, женщина еще в 2018 году оставила младшую дочь знакомому мужчине на своей даче и раз в неделю навещала ее. Старшая жила с ней в Москве. В доме антисанитария, нет никаких условий для проживания детей. Обеих девочек изъяли из семьи», - отметила Мишонова.

По ее словам, дети сейчас находятся в больнице под наблюдением врачей. Их дальнейшую судьбу будут определять органы опеки и попечительства.

Она напомнила, что в отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Также следователи возбудили по данному факту второе уголовное дело по статьям 117 УК РФ «Истязание» и 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Сотрудники правоохранительных органов допросили мать детей и мужчину, у которого проживала 6-летняя девочка.