РИАМО - 24 мар. Председатель комиссии по здравоохранению, социальной политике, СО НКО и вопросам охраны материнства и детства Евгений Мартынов избран на должность второго заместителя председателя Общественной палаты Московской области, передает корреспондент РИАМО.

В среду прошло заседание Общественной палаты региона, на нем присутствовали губернатор региона Андрей Воробьев и председатель Мособлумы Игорь Брынцалов.

«Это крайне ответственно, и я думаю, что на этом посту, помимо продолжения работы в роли председателя комиссии по здравоохранению, я обязательно обращу внимание на взаимодействие с органами власти с точки зрения функционирования общественных советов», - сказал Мартынов.

Мартынов в 2015 году стал членом Общественной палаты Московской области, заместителем председателя комиссии по науке и образованию. С 2018 года является председателем Общественного совета при Главном управлении социальных коммуникаций Московской области.