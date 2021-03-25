РИАМО - 25 мар. Сражение на Бородинском поле в 1812 году считают самой кровопролитной однодневной битвой в истории. Подкаст «Путь-дорога» расскажет об открытом на его месте музее-заповеднике, где можно прогуляться по местам боев, узнать о ходе великой баталии и ее участниках.

Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая узнали, почему русские и французы не могли решить, кто победил в сражении, действительно ли Кутузов носил повязку, а Наполеон был низким, и как осмотреть все памятники Бородино за один раз.

Слушать новые выпуски подкаста «Путь-дорога» можно в любом удобном приложении: Apple Podcast, Google Podcast, «Яндекс.Музыка», «ВКонтакте», CastBox, Overcast, Castro или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».

Подкаст «Путь-дорога» — новый проект Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО). Ведущие Герман Иванов и Лена Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и друзьями.

Основная цель проекта — показать, что Московская область многогранна и каждый человек может найти здесь развлечение по вкусу. Ранее вышли выпуски подкаста про путешествия в Дмитров, Коломну, Серпухов, Павловский Посад, наукоград Пущино с радиообсерваторией, усадьбы Абрамцево, Мураново, Вяземы, Захарово, дом-музей Чайковского в Клину, музей «Зоя», музей Салтыкова-Щедрина в селе Спас-Угол, этнопарк «Кочевник», ферму «Северный олень», музеи города Пушкино, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе, керлинге и дог-трекинге в Подмосковье.

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