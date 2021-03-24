РИАМО - 24 мар. Главный тренер хоккейного клуба «Спартак» Олег Знарок покинул свой пост, на заседании наблюдательного совета клуба решили не продлевать с ним контракт, сообщается на официальной странице клуба в Twitter.
«Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка. О других решениях Наблюдательного совета будет объявлено дополнительно», - говорится в Твиттере.
Олег Знарок являлся главным тренером «Спартака» с 2018 года. С 2014 по 2018 годы Знарок был главным тренером сборной России по хоккею. В 2014 году российская сборная под его руководством стала чемпионом мира. В 2018 году на Олимпийских играх сборная также одержала победу. Кроме того, Знарок является троекратным обладателем Кубка Гагарина.
Родился он в Челябинской области в 1963 году в семье футбольного тренера. Играл в сборной СССР в 1991 и 1992 годах. Работал тренером Латвийской молодежной сборной.
Сегодня состоялось заседание Наблюдательного совета хоккейного клуба «Спартак». Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка. О других решениях Наблюдательного совета будет объявлено дополнительно. pic.twitter.com/ZfyJ971Sfg— Spartak Moscow (@spartak_hc) March 24, 2021
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