РИАМО - 24 мар. Главный тренер хоккейного клуба «Спартак» Олег Знарок покинул свой пост, на заседании наблюдательного совета клуба решили не продлевать с ним контракт, сообщается на официальной странице клуба в Twitter.

«Принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом Олега Знарка. О других решениях Наблюдательного совета будет объявлено дополнительно», - говорится в Твиттере.

Олег Знарок являлся главным тренером «Спартака» с 2018 года. С 2014 по 2018 годы Знарок был главным тренером сборной России по хоккею. В 2014 году российская сборная под его руководством стала чемпионом мира. В 2018 году на Олимпийских играх сборная также одержала победу. Кроме того, Знарок является троекратным обладателем Кубка Гагарина.

Родился он в Челябинской области в 1963 году в семье футбольного тренера. Играл в сборной СССР в 1991 и 1992 годах. Работал тренером Латвийской молодежной сборной.