РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. В городском округе Люберцы из-за частых сообщений о минировании изменят подход к охране школ, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В среду глава провел ежемесячную онлайн-встречу с жителями. К нему обратилась жительница по поводу эвакуаций школ из-за сообщений о минировании. Она пожаловалась, что охрана в школе №10 не усилена, турникеты и видеокамеры по периметру отсутствуют.

«Есть некие «шутники», которые данной темой спекулируют. Ими занимаются правоохранительные органы. Это дело времени, чтобы этих людей поймали. Сейчас идет другой подход к охране, пересматриваются взаимоотношения с ЧОПом», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что школы должны охранять как особо важный стратегический объект. Данной темой занимаются заместители главы Ирина Назарьева и Михаил Криворучко.

«Мы должны просматривать все входы-выходы. Перед уходом из здания там, где нет камер, нужно опечатать (вход - ред.). Утром должен первым обойти периметр начальник по безопасности объекта вместе с охраной. Мы наведем порядок», - заключил Ружицкий.