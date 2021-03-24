РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. На областном конкурсе театрального искусства спектакль театра мюзикла «Успех» Люберец отметили дипломом министерства культуры за сохранение традиций российского казачества, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Конкурс «Театральная весна Подмосковья-2021» прошел в концертном центре «Щелковский театр».

«Городской округ Люберцы на конкурсе представил театр мюзикла «Успех» структурного подразделения «Культурно-досуговый центр Октябрьский» МУК «Центр культуры и семейного досуга Томилино». Актеры сыграли спектакль «Как казак праздник в станицу вернул». Министерство культуры Московской области отметило их выступление дипломом за сохранение традиций российского казачества. Поздравляем ребят и руководителя Светлану Смирнову с заслуженной победой!» - сказал Ружицкий.

Он добавил, что театр выступил в своей возрастной группе в номинации «Театрализованное представление или концертная программа».

В этом году конкурс проводился в 2 этапа. В финал вышли 36 коллективов из 19 муниципальных образований. В течение двух конкурсных дней профессиональное жюри оценивало выступления творческих коллективов в номинациях: «Театрализованное представление или концертная программа» (посвящена ВОВ), «Драматический спектакль», «Музыкальный спектакль», «Кукольный спектакль».

Конкурс «Театральная весна Подмосковья» направлен на поддержку талантливых актеров и режиссеров, реализацию творческих идей театральных коллективов.