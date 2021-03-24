РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 мар. Проблемный корпус №20 достроили в жилом комплексе «Пятницкие кварталы» в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте Главгосстройнадзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора завершили проверку по извещению об окончании строительства проблемного корпуса №20 в ЖК «Пятницкие кварталы» городского округа Красногорск. Объект получил положительный акт.

«В ближайшее время будет решаться вопрос о выдаче ЗОС последнему корпусу №20. Проведена масштабная работа. Вопрос по завершению строительства проблемного ЖК будет закрыт», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Он также отметил, что Главгосстройнадзор держал на контроле строительство и четырех предыдущих корпусов.

Дом №20 застройщик ООО «Саб-Урбан» начал возводить в 2015 году, свои квартиры дольщики должны были получить уже в 2017 году, однако из-за возникших финансовых проблем у застройщика работы на строительной площадке были приостановлены.

В 2018 году строительство возобновилось, но велось медленными темпами. Объект на особый контроль взял Главгосстройнадзор Московской области. В это же время надзорное ведомство инициировало внеплановую проверку, в ходе которой было выявлено нецелевое расходование почти на 600 миллионов рублей. Уже в третьем квартале 2018 года средства были возвращены в стройку.

В рамках контроля застройщик еженедельно предоставлял в Главгосстройнадзор данные по динамике строительства, количеству рабочих и финансовым вложениям в строительство. На данный момент все работы последнего проблемного корпуса №20 завершены.

После проведения итоговой проверки застройщику выдан положительный акт. После ввода в эксплуатацию объекта права почти 300 дольщиков будут восстановлены. На завершение строительства застройщиком было направлено более 910 миллионов рублей.