РИАМО - 24 мар. Вопрос о возвращении президента России Владимира Путина к обычному графику работы будет решаться, когда он пройдет второй этап вакцинации от коронавируса, а также в зависимости от эпидемиологической ситуации, сообщает РИА Новости.

«Как подчеркнул Песков (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ред.), «до завершения процесса вакцинации» президент точно не вернется к обычному графику», - говорится в сообщении.

Он добавил, что после второй прививки в Кремле будут «смотреть по обстоятельствам».

Путин сделал первую прививку российской вакцины от коронавируса 23 марта. Следующую прививку сделают через три недели.

25 марта глава государства впервые после вакцинации собирается провести выездное мероприятие. Он побывает в новом здании Детского музыкального театра юного актера, там он оценит учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал.

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24 МАРТА

- Еще 502 Covid‑пациента вылечили от коронавируса в Подмосковье. За все время пандемии от коронавируса вылечились более 187 тысяч человек.

- Выездные бригады вакцинации от коронавируса заработали еще в двух ТЦ Москвы. В местах, где работают выездные бригады, обеспечено соблюдение всех санитарно‑эпидемиологических требований.

- Более 1,5 тыс подмосковных пенсионеров из сельской местности отвезли на вакцинацию. Данная услуга доступна всем пенсионерам региона.

- Мосгордума возобновляет очный формат заседаний с 25 марта. При этом число участников не должно превышать 50% от предельной вместимости помещений.

- 1593 пациента вылечились после коронавируса в Москве за сутки. С начала пандемии в столице зафиксировано 1 015 522 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

- За сутки в России зарегистрировали 8 861 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 535 больных. В Москве - 1431.

- Подмосковье получило еще свыше 115 тыс доз вакцины «Спутник V». Прививку сделали уже более 420 тыс. человек.

- Полиция возбудила дело из‑за утечки данных москвичей, переболевших коронавирусом. На текущий момент ведутся оперативно‑разыскные мероприятия.