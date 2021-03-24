РИАМО - 24 мар. Специалисты Москомэкспертизы согласовали проект строительства подземного пешеходного перехода на пересечении с железнодорожными путями МЦД-2 в районе Покровское-Стрешнево, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Переход возведут недалеко от дома 19 в 1-м Тушинском проезде. Длина тоннельной части перехода составит более 60 метров, ширина — 4 метра. Также в рамках проекта предусмотрены тротуары у входов и выходов из перехода. Благодаря новому переходу местные жители смогут комфортно и безопасно перейти через ж/д пути.

«Стены прохожей части тоннеля и лестничных сходов, а также внешние вертикальные поверхности парапетов облицуют керамогранитной плиткой. Ступени лестниц и подступенки выполнят из натуральных термообработанных гранитных плит, также гранитные плиты уложат на полу тоннельной части», — отметил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Предусмотрены спуски также и для маломобильных граждан. Переход будет иметь два лестничных схода с накладными колясочными спусками и два лифта.

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