РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. Проверка развлекательного заведения в Люберцах не выявила фактов продажи «веселящего газа», сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

Активисты федерального партийного проекта «Народный контроль» организовали мониторинг в ночных клубах, барах, кальянных и других развлекательных заведениях городского округа Люберцы. В нем принял участие депутат фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Люберцы Александр Мурашкин. Он посетил кальянную по адресу: Октябрьский проспект, дом №40А.

«Проверка стала полной неожиданностью для владельцев заведения. Фактов продажи, хранения и распространения «веселящего газа» не выявлено», - сказал Мурашкин.

С 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 29 декабря 2020 года № 472-ФЗ «Об ограничении оборота закиси азота в Российской Федерации». В рамках закона запрещается производство, изготовление, поставка, хранение, перевозка и пересылка закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.