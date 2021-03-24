РИАМО - 24 мар. В текущем году пройдут 20 форумов «Подмосковье. Здоровье», первый из них состоится 26 марта в Коломне, сообщил председатель комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства Общественной палаты региона, модератор форума Евгений Мартынов.
Первый форум пройдет 26 марта в Коломне по адресу: ул. Октябрьской Революции, 324, ДК Тепловозостроитель. Начало в 11:00.
На мероприятии поднимут вопросы работы амбулаторно-поликлинического звена, оказания стационарной помощи, получения льготных лекарств, оказания скорой медпомощи.
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