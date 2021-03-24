РИАМО - 24 мар. В текущем году пройдут 20 форумов «Подмосковье. Здоровье», первый из них состоится 26 марта в Коломне, сообщил председатель комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства Общественной палаты региона, модератор форума Евгений Мартынов.

«На этот год запланировано проведение 20 гражданских форумов здравоохранения под названием «Подмосковье. Здоровье». Отрадно то, что министр здравоохранения Московской области Светлана Анатольевна Стригункова примет личное участие в этих форумах», - сказал Мартынов.

Первый форум пройдет 26 марта в Коломне по адресу: ул. Октябрьской Революции, 324, ДК Тепловозостроитель. Начало в 11:00.

На мероприятии поднимут вопросы работы амбулаторно-поликлинического звена, оказания стационарной помощи, получения льготных лекарств, оказания скорой медпомощи.