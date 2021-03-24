РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 мар. Фонд «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» присоединится к благоустройству парков подмосковной Балашихи, его представители встретились с главой округа Сергеем Юровым во время личного приема и предложили несколько идей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники фонда предложили несколько идей, которые должны сделать отдых жителей в парках округа в холодное время года интереснее и комфортнее: оборудовать общественные пространства теплыми помещениями, где можно согреться в непогоду, точками торговли горячими напитками, дополнительными развлекательными зонами.

«В 2018 году мы активно занялись благоустройством. Задача — делать это системно. Мы провели большое исследование территории, у нас разработан мастер-план на достаточно большую территорию, которая объединяет практически все микрорайоны нашего города. Мы понимаем, что благоустроенные парки и общественные пространства должны быть рядом с каждым из них», — сказал Юров.

Он добавил, что если фонд готов подключаться к ним с точки зрения внешнего консалтинга, то они готовы продолжать общение.

Фонд содействия развитию городов «Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца» — некоммерческая организация, которая привлекает внимание к городским темам для формирования общественного запроса на удобные города и высокое качество жизни.

В населенных пунктах страны работает порядка 100 отделений фонда. Балашиха присоединилась к движению в январе 2021 года. Его представляют 80 местных жителей.