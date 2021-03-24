РИАМО - 24 мар. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене верхней возрастной границы для госслужащих, которых назначает глава государства, передает Федеральное агентство новостей.

Проект закона Путин внес в Госдуму в январе. С сегодняшнего дня документ вступил в силу.

«На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет», - говорится в законе.

В предыдущей редакции закона о госслужбе установлен предельный возраст пребывания в должности – 65 лет.

Также сегодня Госдума приняла законопроект о президентских сроках. Он был принят во исполнение поправок к Конституции РФ.

По данному документу вводится ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ. К действующему главе государства закон будет применяться без учета его прежних президентских сроков.