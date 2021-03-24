РИАМО - 24 мар. Всероссийская акция «ЕГЭ для родителей» состоялась в школе №3 подмосковного города Истра, передает корреспондент РИАМО.
Десять родителей будущих выпускников прошли полную процедуру сдачи экзамена от регистрации до получения результатов. Взрослые проверили свои знания в рамках сокращенного варианта ЕГЭ по русскому языку.
Участие в акции также приняла первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова. Она отметила важность проведения подобных мероприятий, с помощью которых выпускники и их родители могут познакомиться с типовыми заданиями и снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к экзамену.
ЕГЭ по русскому языку и математике будет необходимо сдавать лишь тем выпускникам, которые собираются поступать в вузы. Кроме того, в этом году был отменен досрочный период сдачи экзамена и ЕГЭ по базовой математике.
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