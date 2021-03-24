РИАМО - 24 мар. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) возглавило топ самых цитируемых СМИ Подмосковья за 2020 год, с большим отрывом обогнав ближайшего конкурента. Соответствующий рейтинг подготовила компания «Медиалогия».

В рейтинговую таблицу вошли медиаресурсы Московской области. Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости. В исследовании использовалась база СМИ, которая включает более 61 тыс. наиболее влиятельных источников.

РИАМО возглавило медиарейтинг за прошлый год с индексом цитируемости 2623,33. Второе место занял интернет-ресурс Mosregtoday.ru с индексом цитируемости 1411,98. Замкнуло топ-3 «Радио 1» с показателем 1201,00.

Кроме того, РИАМО стало единственным информагентством, представленным в первой десятке рейтинга. В топ-10 вошли пять интернет-ресурсов, три газеты и одна радиостанция.

Также «Медиалогия» обнародовала годовой рейтинг информационных ресурсов Москвы. Тройку лидеров в нем составили АГН «Москва» (индекс цитируемости - 8004,47), газета «Вечерняя Москва» (3682,16) и интернет-ресурс M24.ru (3678,53).Таким образом, в сводном рейтинге СМИ по Московскому региону РИАМО заняло четвертое место.

Журналисты Регионального информационного агентства Московской области освещают события, происходящие в Московском регионе. Обладая широкой корреспондентской сетью, РИАМО агрегирует новости со всех частей Подмосковья, а также наиболее важные новости Москвы и России.