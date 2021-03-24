РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 мар. С дорог подмосковных Люберец за зиму вывезли более 90 тысяч кубометров снега, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

В среду глава провел ежемесячную онлайн-встречу с жителями.

«Ситуация зимой была тяжелая, но мы поддерживали дорожную сеть в рабочем состоянии. Мы использовали более 18 тысяч тонн реагентов, 90 тысяч кубов снега вывезли», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что за дорогами в округе следят восемь подрядных организаций, три из них - региональные. В округе зафиксировали почти 2 тысячи ям, уже 1,5 тысячи отремонтировали.

Ружицкий также рассказал о планируемой реконструкции тоннеля, соединяющего Волковскую и Инициативную улицы. Сейчас власти отрабатываем этот вопрос с РЖД.

Кроме того, до конца лета будут выходить на конкурс по поиску инвестора для строительства транспортно-пересадочного узла на станции Люберцы-1. Также обустроят съезды и разворотные площадки на Комсомольском проспекте. Работы выполнят в 2021 году.