РИАМО - 24 мар. В 2021 году в Одинцовском округе достроят 12 многоквартирных домов в ЖК «Лайково», ключи от своих квартир дольщики получат весной 2022 года, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Речь идет об около 2 тыс дольщиков. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор ППК «Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства» Константин Тимофеев проверили процесс текущих работ.

«Наша задача - вместе с Фондом сдать эти дома. Радует, что есть деньги для достройки, а кроме того, есть еще и свободная территория для строительства социальной инфраструктуры. Без нее мы достраивать не позволим. Теперь нам нужно в максимально короткие сроки, насколько это возможно, закончить работу. Президент нас контролирует, поставил задачу – в 2023 году в Московской области полностью решить проблему дольщиков», - сказал Воробьев.