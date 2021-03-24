РИАМО - 24 мар. Следователи возбудили уголовное дело по факту оставления в опасности и истязания ребенка в Талдоме, маленькая девочка проживала в антисанитарных условиях, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В Талдоме ранее обнаружили 6-летнюю девочку, она была без одежды и в истощенном состоянии. В квартире был беспорядок и антисанитария. За ней присматривали мужчина и женщина, которые не являлись ни ее родителями, ни опекунами. Девочку доставили в медучреждение. Сейчас местонахождение ее матери установлено.

«6-летняя девочка проживала в антисанитарных условиях со знакомым матери в доме, расположенном в городе Талдоме. Женщина навещала дочь несколько раз в неделю», - говорится в сообщении.

Как выяснилось, у женщины есть еще одна дочь, которой уже исполнилось 12 лет. Сейчас оба ребенка изъяты и помещены в детское отделение больницы.

Правоохранители уже допросили мать детей и мужчину, у которых проживала 6-летняя девочка. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства и причины, приведшие к сложившейся ситуации.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Как отмечала уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, маленькая девочка находится в больнице под наблюдением врачей. У нее есть небольшой недобор веса, она не говорит, но контактная и социализированная.

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